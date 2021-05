Ibenbüren, Verkehrsunfall Flucht mit Personenschaden

Ibbenbüren (ots) - Am vergangenen Samstag (08.05.) ereignete sich auf dem Gerichtsweg in Höhe der Hausnummer 28 ein Unfall, bei dem ein 8jähriges Mädchen leicht am Kopf verletzt wurde. Das Mädchen wollte die Straße überqueren, weil das Auto der Mutter auf der anderen Straßenseite stand. Ein Radfahrer der aus dem Bereich Gerichtsweg 13 bis 37 kam, wollte zwischen dem Kind und dem Pkw vorbeifahren. Dabei wurde das Kind am Kopf getroffen und leicht verletzt. Der Fahrradfahrer rief dem Kind noch etwas wie "Aufpassen!" zu und entfernte sich in Richtung Am Heidenturm. Der flüchtige Fahrradfahrer war etwa 50 bis 60 Jahre alt, schlank und hatte kurze graue Haare. Bei dem benutzten Fahrrad handelte es sich um ein graues Herrenrad, vermutlich höherwertiges Treckingrad. Die Polizei hat die Ermittlungen zu dieser Unfallflucht aufgenommen. Es werden Zeugen gesucht, die sachdienliche Hinweise geben können. Hinweise bitte an die Polizei in Ibbenbüren, Telefon 05451/ 591 - 4315.