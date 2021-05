Steinfurt, Verkehrsunfallflucht

Steinfurt (ots) - Am Dienstag (11.05.) stellte der Fahrer eines schwarzen Skoda Oktavia sein Fahrzeug gegen 15.00 Uhr auf dem Aldi-Parkplatz an der Bahnhofstraße ab. Als er gegen 15.20 Uhr zur seinem Pkw zurückkam, stellte er eine nicht unerhebliche Unfallbeschädigung hinten rechts am Fahrzeug fest. Der Sachschaden liegt bei etwa 1.000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise auf den flüchtigen Unfallverursacher geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei Steinfurt, Telefon 02551/15-4115.