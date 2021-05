Nordwalde, Motorrad-Fahrschüler bei Unfall schwer verletzt

Nordwalde (ots) - Ein Motorrad-Fahrschüler ist am Dienstag (11.05.21) gegen 18.10 Uhr auf der L559 in Scheddebrock bei einem Alleinunfall schwer verletzt worden. Der 19-jährige Fahrschüler aus Emsdetten fuhr mit einer schwarze Kawasaki auf der L559 in Richtung Steinfurt. Ihm folgte sein Fahrschullehrer mit seinem Pkw. In einer leichten Linkskurve kam der 19-Jährige ersten Erkenntnissen zufolge ohne Fremdeinwirkung von der Fahrbahn ab und fuhr in eine Böschung. Dabei verletzte er sich schwer. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden von rund 2000 Euro.