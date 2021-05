Ibbenbüren, Flucht nach Unfall auf Alpenstraße, Sachschaden an Außenspiegel

Ibbenbüren (ots) - Auf der Alpenstraße hat sich am Dienstag (11.05.21) gegen 12.30 Uhr auf Höhe der Hausnummer 15 ein Verkehrsunfall ereignet. Dabei geriet ein Autofahrer durch einen plötzlichen Schwenk auf die Gegenfahrbahn. Mit dem linken Außenspiegel touchierte der Fahrer den linken Außenspiegel eines entgegenkommenden Pkws. Der Unfallverursacher fuhr jedoch einfach weiter in Richtung Norden. Bei dem flüchtigen Fahrzeug handelt es sich um einen roten beziehungsweise weinroten Toyota, vermutlich vom Modell Yaris. In dem Toyota saß eine ältere, männliche Person. Nach dem Unfallereignis ist der flüchtige Fahrer ersten Erkenntnissen zufolge in Schlangenlinien weitergefahren. Die Schadenshöhe liegt bei rund 500 Euro. Die Polizei sucht nun nach dem Unfallfahrer. Zeugen, die von dem Unfall etwas mitgekommen haben und/oder die Angaben zum Unfallverursacher machen können, melden sich bitte bei der Polizei in Ibbenbüren unter Telefon 05451/ 591 - 4315.