Emsdetten, Einbruch in Wohnhaus, Geräte gestohlen

Emsdetten (ots) - An der Franz-Mülder-Straße haben unbekannte Täter eine Seitentür eines Einfamilienhauses aufgehebelt und sind so ins Innere gelangt. Aus einem Zimmer des älteren, eingeschossigen Wohnhauses entwendeten sie ersten Erkenntnissen zufolge ein Tablet sowie einen Laptop. Die Tat ereignete sich den Angaben der Geschädigten zufolge vermutlich am Sonntag (09.05.21) in der Zeit zwischen 13.00 Uhr und 17.15 Uhr. In dieser Zeit war niemand im Haus. Der Schaden beläuft sich auf einen vierstelligen Eurobetrag. Täterhinweise liegen nicht vor. Die Polizei in Emsdetten nimmt Hinwiese von Zeugen entgegen unter Telefon 02572/9306 - 4415.