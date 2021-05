Steinfurt (ots) - Kreis Steinfurt, mehrere Unfälle mit Pedelecs, 80-Jähriger in Hörstel schwer verletzt, Verhaltenstipps der Polizei Im Kreisgebiet hat es am Mittwoch (12.05.21) und vor allem am Donnerstag (13.05.21) vermehrt Unfälle gegeben, an denen Pecelec-Fahrer beteiligt waren. An Sonn- und Feiertagen kommt es bei schönem Wetter häufiger zu solchen Unfällen, da mehr Menschen auf zwei Rädern unterwegs sind. Oft verletzten sich die Beteiligten nur leicht oder gar nicht. Doch es gibt auch immer wieder schwere Verletzungen. Darauf weist der Verkehrsdienst der Kreispolizeibehörde Steinfurt hin. So war an Christi Himmelfahrt gegen 12.00 Uhr mittags ein 80-jähriger Pedelec-Fahrer aus Hörstel in Gravenhorst mit einem Auto zusammengestoßen. Er musste aufgrund seiner schweren Verletzungen mit einem Rettungshubschrauber in ein Klinikum gebracht werden. Der 80-Jährige befuhr den Geh- und Radweg an der Püsselbürener Straße in Richtung Friedrich-Wilhelm-Straße. An der großen Kreuzung wollte er die Friedrich-Wilhelm-Straße überqueren. Nach ersten Erkenntnissen übersah der 80-Jährige eine 74-jährige Autofahrerin aus Rheine, die die Friedrich-Wilhelm-Straße in Richtung Hörstel befuhr. Im Kreuzungsbreich kam es zur Kollision. Die Autofahrerin blieb unverletzt. Der Pedelec-Fahrer wurde offenbar durch die Luft geschleudert, er stürzte und verletzte sich schwer. Es entstand ein Sachschaden von rund 750 Euro. Beide Fahrzeuge wurden sichergestellt. Der Kreuzungsbereich musste für die Dauer der Unfallaufnahme sowie der Rettungsmaßnahmen komplett gesperrt werden. In Lienen stürzte eine 47-jährige Pedelec-Fahrerin beim Bergabfahren auf der Straße Holterdorp schwer - vermutlich aufgrund eines technischen Defekts an den Bremsen. Die Frau aus Lengerich musste mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden. In Greven-Gimbte kam eine 67-Jährige aus Gelsenkirchen ohne Fremdeinwirkung in einer Baustelle mit seinem Pedelec zu Fall. Sie wurde leicht verletzt. Es gab noch weitere, leichte Unfälle mit Pedelecs. Nicht selten sind ältere Menschen in Unfälle involviert. Die Polizei gibt daher erneut ein paar Verhaltenstipps für Pedelec-Fahrer, aber auch für Autofahrer. Wer mit dem Fahrrad oder Pedelec unterwegs ist, sollte unbedingt einen Helm tragen. Dieser sollte gut und richtig sitzen. Informationen zum passenden Helm gibt es im Fachhandel. Helme verhindern zwar keine Unfälle, können schlimme Folgen aber deutlich mindern. Wichtig für alle, die mit einem Pedelec fahren: Autofahrer unterschätzen häufig die Geschwindigkeit dieser Verkehrsteilnehmer, da die Pedelecs - anders als E-Bikes - nicht über ein Kennzeichen verfügen und normalen Fahrrädern optisch sehr ähneln. Pedelec-Fahrer sollten besonders vorausschauend fahren und stets damit rechnen, dass sie nicht oder zu spät gesehen werden. Bei einem Unfall haben sie keine schützende Knautschzone, Stürze können entsprechend schwere Folgen haben. Für Autofahrer gilt: Viele Menschen bewegen sich mittlerweile mit Pedelecs durch den Straßenverkehr. Pedelecs sind deutlich schneller als Fahrräder. Sie können bis zu 25 Stundenkilometer erreichen. Auch ältere Verkehrsteilnehmer sind unter anderem mit diesen Geschwindigkeiten unterwegs. Pkw-Fahrer sollten dies bedenken und entsprechen umsichtig fahren. Der nächste warme Sonntag- oder Feiertag kommt bestimmt: Fahren Sie vorsichtig und kommen Sie sicher an!