Ibbenbüren, Diebstahl aus Kfz

Ibbenbüren (ots) - Unbekannte sind zwischen Freitag (14.05.) und Samstag (15.05.) in einen Opel Astra eingestiegen. Der Fahrzeughalter hatte sein Fahrzeug am Freitag gegen 21.00 Uhr auf dem Parkplatz am Bahnübergang "Alstedder Grenze" abgestellt. Als er am Samstagnachmittag gegen 14.55 Uhr zu seinem Auto kam, stellte er fest, dass aus dem Kofferraum ein Subwoofer entwendet wurde. Wie die Unbekannten in das Fahrzeug gelangten, ist noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sonstige Hinweise geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Ibbenbüren, Telefon 05451/591-4315.