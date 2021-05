Ibbenbüren, Diebstahl aus Baucontainer

Ibbenbüren (ots) - Unbekannte Täter haben sich zwischen Freitag (14.05.), 14.00 Uhr, und Montag (17.05.), 06.30 Uhr, Zugang zu einer Baustelle an der Straße Waldfrieden verschafft. Auf dem Gelände hebelten sie mit einem unbekannten Gegenstand einen Baucontainer auf. Aus dem Container entwendeten die Täter einen Schlagschrauber und ein Nivelliergerät. Beide von der Firma Hilti. Der Sachschaden liegt bei etwa 1.500 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer am Wochenende verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder etwas über den Verbleib der gestohlenen Werkzeuge weiß, meldet sich bitte bei der Polizei in Ibbenbüren, Telefon 05451/591-4315.