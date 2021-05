Ibbenbüren, Einbruchdiebstahl

Ibbenbüren (ots) - Unbekannte Täter haben sich in der Zeit zwischen Freitag (14.05.), 14.00 Uhr, und Montag (17.05.), 07.00 Uhr, Zugang zu einer Holzhütte an der Groner Allee verschafft. Die Hütte befindet sich auf dem Schulhof der Ludwigschule. Die Täter schlugen eine Plexiglasscheibe der Hütte ein und entwendeten von dort zwei Kinderroller. Weiterhin beschädigten sie an einem der Schulgebäude eine Glasscheibe. Der Sachschaden wird auf etwa 470 Euro geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Polizei in Ibbenbüren, Telefon 05451/591-4315.