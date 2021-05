Lienen, Verkehrsunfall mit schwer Verletztem

Lienen (ots) - Am Dienstag (18.05.) ist die Polizei um 08.05 Uhr zu einem Verkehrsunfall an die Iburger Straße gerufen worden. Ein 56-jähriger Radfahrer hatte sich dort schwer verletzt. Der Mann aus Lienen fuhr mit seinem Fahrrad die Iburger Straße in Richtung Innenstadt. In Höhe der Hausnummer 11 versuchte er die verkehrsbedingt haltende Fahrzeugschlange rechtsseitig zu überholen. Dabei ist er ersten Erkenntnissen zufolge mit dem Lenker seines Fahrrades gegen ein Fahrzeug gestoßen und gestürzt. Der Lienener wurde dabei schwer verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 900 Euro.