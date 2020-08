Rheine -

Von Wolfgang Attermeyer

Wenn am 13. September 2020 in Nordrhein-Westfalen gewählt wird, haben die Bürger in Rheine keine rechte Wahl: Bürgermeister Peter Lüttmann tritt ohne Gegenkandidat zur Wiederwahl an. Der Kandidat der Grünen stolperte über einen Versuch der Anstiftung zum Mord.