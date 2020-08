Sendenhorst -

Von Josef Thesing

In Sendenhorst wird es am Abend des 13. Septembers in jedem Fall eine neue Bürgermeisterin oder einen neuen Bürgermeister geben. Amtsinhaber Berthold Streffing (CDU) hatte früh bekanntgegeben, dass er nach 16 Jahren im Sessel des Rathauschefs nicht erneut kandidieren und für seine wenigen verbliebenen Berufsjahre eine andere berufliche Herausforderung anstreben will, die nicht so zeitintensiv wie der Job eines Bürgermeisters ist.