Neben den jetzt schon vertretenen Parteien CDU, SPD, FDP und Linke sowie den Wählergemeinschaften UWG, Pro Bürgerschaft und Grün-Alternative Liste treten am 13. September die AfD und Bündnis 90/Die Grünen an, dazu eine weitere Gruppierung, die Wählergemeinschaft Epe Gronau (WEG). Buntheit vereinen die Piraten in sich.