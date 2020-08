Er sei der klassische Aufstiegs-Sozialdemokrat, betont Dennis Kocker. Stimmt: Weit gekommen ist er. Heute lebt der 40-jährige Rechtsanwalt inmitten eines Villenviertels in Oelde-Stromberg. Und es drängt ihn weiter nach oben. Politisch gesehen jedenfalls: Dennis Kocker will am 13. September Landrat werden. Und verspricht, es werde mit ihm einen neuen Kurs im Kreis Warendorf geben.