sind, anders als bei der Bundestagswahl, alle Personen schon ab 16 Jahren. In den Münsterland -Kreisen Borken, Coesfeld, Steinfurt und Warendorf werden kommunale Vertretungen und Kreistage neu gewählt. Eine Sperrklausel wie etwa die Fünf-Prozent-Hürde bei Bundestagswahlen gibt es nicht.

-Kreisen Borken, Coesfeld, Steinfurt und Warendorf werden kommunale Vertretungen und Kreistage neu gewählt. Eine Sperrklausel wie etwa die Fünf-Prozent-Hürde bei Bundestagswahlen gibt es nicht. Darüber hinaus werden Bürgermeister und Landräte gewählt. Gibt es bei den Landrats- und Bürgermeisterwahlen am 13. September in einem Kreis bzw. in einem Ort keine absolute Mehrheit für einen Kandidaten oder eine Kandidatin, so kommt es zwei Wochen später (am 27. September) zu einer Stichwahl zwischen den beiden Bestplatzierten.

In Münster werden Oberbürgermeister, Rat, Bezirksvertretungen und Integrationsrat neu gewählt.

Liveticker zur Kommunalwahl 2020 im Münsterland:

Wo wird es besonders spannend? In welchen Orten im Münsterland gibt es bei der Kommunalwahl Besonderheiten?

Mehr Informationen zur Kommunalwahl in NRW

Am Sonntag, den 13. September, finden in Nordrhein-Westfalen die Kommunalwahlen statt. Gewählt werden kann an dem Tag von 8 Uhr bis 18 Uhr in den Wahllokalen oder schon zuvor bei der Briefwahl. Doch wer wird überhaupt gewählt? Worauf kommt es an? Was gibt es zu beachten? Wie wird die Zahl der Mitglieder in den Räten der Städte und Gemeinden bestimmt?

Die vergangenen Kommunalwahlen fand 2014 und 2015 statt, weil über (Ober-)Bürgermeister, Landräte oder die kommunalen Parlamente an unterschiedlichen Tagen abgestimmt wurde. 2020 werden alle an einem Tag - dann für fünf Jahre - gewählt.

Auch per Briefwahl kann am bei der Kommunalwahl abgestimmt werden. Und in diesem Jahr machen besonders viele Wählerinnen und Wähler von dieser Option Gebrauch. Was man dabei beachten sollte: