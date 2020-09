Erfolg beflügelt. Eine kurze Nacht reichte, um wieder frisch durchzustarten. Alexander Berger müsste es am Montagmorgen nicht extra erwähnen. Sein Gesicht verrät: „Ich fühle mich deutlich gelöster.“ Entsprechend entspannt die Stimmung zwischen Bürgermeisterbüro und Besprechungszimmer im Kreis seiner engsten Kollegen am Tag nach dem Wahlsieg, der dem 50-Jährigen weitere fünf Jahre seinen Schreibtisch im Ahlener Rathaus reserviert.

Doch was wäre gewesen, wenn . . .? „Man wägt alle Eventualitäten ab“, sagt Dr. Berger. Innerhalb der Familie sei auch der Worst Case durchdacht worden. „Ich wäre höchstwahrscheinlich zur Bezirksregierung zurückgegangen.“ Die Option hatte er sich nach seinem Weggang offengehalten, ohne ein Geheimnis daraus zu machen. Doch jetzt über Münster zu sprechen – es passt nicht in diesen Montag, der fünf weitere Jahre Perspektive in Ahlen realisiert.

Stichwahl – sie schien ihm wahrscheinlich. „Alles war geplant. Wir hätten nur auf den Knopf drücken müssen.“ 59,6 Prozent verschafften ihm aber den absoluten Sprung, der keine weiteren Plakate und Annoncen erfordert.

Die Frage nach der größten Überraschung dieser Wahlnacht lässt Ahlens Bürgermeister zunächst in den Kreis Warendorf schauen. Mit dem Bedauern, dass einige hoch geschätzte Kollegen nun leider nicht mehr im Amt seien. Ein kurzes Nachdenken lässt auf die Antwort für Ahlen warten: dass die CDU so stark geworden sei. Und: die Grünen im Kreisvergleich so schwach.

Der erste Morgen nach der Wiederwahl beginnt für den Wahlsieger ein Stündchen später. Gegen eins sei‘s gewesen, als er nach einem Abstecher zur CDU-Wahlparty im „Meat & Greet“ ins Bett gefallen sei. Was für den Vater gilt, gilt auch für die Söhne: Für sie gab‘s am Morgen – nach vorheriger Absprache – die ersten beiden Stunden schulfrei.

Im Besprechungsraum des Bürgermeisters wartet um 10 Uhr der Arbeitsalltag auf den Amtsinhaber. Kollegen des Fachbereichs I sitzen in gelöster Runde, um über Personal-, Organisations- und IT-Fragen zu sprechen. Die Folgetermine stehen ebenso fix im Kalender. Nichts, was jetzt und in den nächsten Tagen gestrichen werde, nur weil die Stichwahl entfalle, versichert Alexander Berger, ehe sich die Tür hinter ihm schließt.