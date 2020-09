„Irgendwann bin ich dann eingeschlafen“, sagt Thomas Stohldreier über die Nacht nach dem aufregenden Wahltag. Immerhin konnte Aschebergs künftiger Bürgermeister ausschlafen, denn am Montag genoss der 48-Jährige einen freien Tag. Zeit, um Glückwünsche zu beantworten. „Es waren bisher bestimmt 200, die mich auf den unterschiedlichsten Wegen erreicht haben. Die Familie, Nachbarn, Menschen aus der Gemeinde, aber auch aus Sendenhorst und Everswinkel, wo ich früher gearbeitet habe, haben mir gratuliert“, listet der Münsteraner auf.

Das Wahlergebnis sieht ihn demnächst in der Rolle des Mannes, der ein Patt zwischen der größten Partei (CDU) und den anderen Gruppen und Parteien durch seine Stimme auflösen kann. Daran denkt Stohldreier im Moment aber nicht: „Viele Entscheidungen in Ascheberg, besonders die großen Entscheidungen etwa zur Profilschule oder den Plätzen, sind einstimmig gefallne. Das wird auch in einem Rat, der bunter geworden ist, nicht viel anders sein.“ In der Regel gehe es darum, auf Ausgleich zu setzen, alle bei den Entscheidungen mitzunehmen, auch die Bürger. „Manchmal wird es auch nur über eine Mehrheit gehen“, sorgt sich der parteilose künftige Rathauschef aber nicht, mit seiner Stimme entscheiden zu müssen.

Stohldreier weiß natürlich, dass ein Kapitän ohne eine funktionierende Mannschaft nichts ist. Aktuell sind gleich zwei Ingenieurstellen in der Bauabteilung vakant. Beide wurde in der ersten Runde nicht besetzt. Zudem wird mit dem Umzug Stohldreiers im Rathaus seine aktuelle Position als Fachbereichsleiter Ordnung und Soziales vakant. Mit Dr. Bert Risthaus geht ein Jurist von Bord. Der künftige Verwaltungschef hat sich natürlich darüber schon Gedanken gemacht. Sie müssen allerdings nun vertieft werden. Dabei geht es auch um Zuschnitte von Fachbereichen. „Ich habe schon im Wahlkampf gesagt, dass ich Kindergarten und Schule nicht gerne in zwei Fachbereichen sehe, beides ist Bildung und gehört für mich zusammen“, wird Stohldreier konkret. Allerdings sind das für ihn auch Dinge, die zuerst mit den Beteiligten im Rathaus diskutiert werden müssen, bevor sie ein Fall für die Öffentlichkeit werden.