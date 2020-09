Keine Schnellschüsse

Bei der Kommunalwahl am vergangenen Sonntag ist Karl Piochowiak zum neuen Bürgermeister gewählt worden. Mit 50,5 Prozent konnte er mehr als die Hälfte der abgegebenen Stimmen auf sich vereinigen. Knapp eine Woche danach hat WN-Redaktionsmitglied Daniela Allendorf mit ihm über seine persönlichen Eindrücke nach der Wahl und seine Pläne für die kommenden Wochen gesprochen.

Knapp eine Woche liegt die Kommunalwahl zurück. Wie ist die aktuelle Gefühlslage?

Karl Piochowiak: Längst nicht mehr so durcheinander, wie noch am späteren Sonntagabend. Und dennoch: Es begegnen mir jeden Tag noch Menschen, die traurig sind, dass ich gehe und andere, die sich freuen, dass ich komme. Wenn das sehr zeitnah aufeinandertrifft, wirke ich nach außen vielleicht nicht gelöst. Bei mir selbst überwiegt die Freude deutlich, auch wenn ich einen ganz wichtigen prägenden Lebensabschnitt nun zurücklassen werde.

Vermutlich haben Sie in den vergangenen Tagen viele Glückwünsche erhalten. Wer hat sich besonders mit Ihnen gefreut, und gab es vielleicht auch nicht so erfreuliche Reaktionen?

Piochowiak: Natürlich haben sich meine Frau Anne und meine Kinder Jan, Nele und Leon am meisten mit mir gefreut. Wir haben den Wahlabend gemeinsam zu Hause mit einigen Freunden und Unterstützern verbracht. Auch diese waren völlig aus dem Häuschen, nachdem die Entscheidung gefallen war. Negative Reaktionen gab es mir gegenüber nicht.

Wie geht es jetzt für Sie weiter? Welche Aufgaben und Termine liegen in diesen Tagen vor Ihnen?

Piochowiak: Die Amtszeit beginnt am 1. November 2020. Erste Abstimmungen nehme ich aber auch schon im Rathaus vor. Das betrifft vor allem terminliche Dinge, die direkt im November anstehen. Gleichzeitig organisiere ich im Bistum Münster, meinem bisherigen Dienstgeber, meinen Übergang. Gleiches gilt für meine Aufgaben in der Kirchengemeinde. Selbstverständlich gab es bereits für den Fall der Fälle Überlegungen. Nun müssen diese aber greifen.

Was passiert mit Ihrem bisherigen Job beim Bistum?

Piochowiak: Das Dienstverhältnis wird während der Amtszeit als Bürgermeister ruhen. Meine Aufgaben werden im Rahmen eines normalen Stellenbesetzungsverfahrens übertragen.

Wie werden Sie mit den Ämtern, die Sie unter anderem in der Ambrosius-Pfarrgemeinde bekleidet haben, umgehen? Wollen Sie diese weiter ausüben?

Piochowiak: Das geht nicht. Das Bürgermeisteramt wird mich voll und ganz fordern, und die Tätigkeiten in der Kirchengemeinde kann man nicht einfach so nebenher erledigen. Das war schon in der Vergangenheit neben dem Hauptberuf beim Bistum oft sehr grenzwertig. Dort lag der Vorteil, dass viele Abstimmungen der pastoralen Ebenen tagsüber bei meinem Dienstgeber vorgenommen wurden. Den klassischen Beauftragten, so wie ich ihn durchgeführt habe, gibt es in sehr vielen Kirchengemeinden nicht mehr. Ich gehe davon aus, dass eine hauptberufliche Stelle als Verwaltungsreferent besetzt werden wird.

Was wird Ihre erste Amtshandlung im Rathaus sein?

Piochowiak: Das kann ich nicht sagen. Das wird auf mich zukommen. Ich weiß nur, wann dies sein wird. Am 2. November um 8 Uhr. Ich gehe davon aus, dass wir uns im Rathaus zunächst einmal alle begrüßen und ich mich auch denen vorstellen werde, die mich noch nicht kennen. Da mir bereits Termine in dieser ersten Arbeitswoche bekannt sind, werde ich wohl diese vorbereiten.

Wird es im Rathaus beziehungsweise in der Verwaltung der Gemeinde grundlegende Änderungen geben?

Piochowiak: Es wäre falsch, jetzt schon von außen betrachtet und ohne Beteiligung der Mitarbeitenden irgendwelche Schnellschüsse zu verkünden. Ich habe während des Wahlkampfes immer wieder betont, wie wichtig mir die Partizipation und Beteiligung aller ist. Bürgernähe steht da allem voran. Gleiches gilt für die Unterstützung der Gewerbetreibenden. Dort, wo diese Nähe fehlt, wird sie geschaffen werden.

Wollen Sie in den politischen Gremien etwas verändern? Zum Beispiel häufigere Sitzungen oder nach Corona neue Wege der Kommunikation, Stichwort Videokonferenzen?

Piochowiak: Auch das wäre falsch, einseitig zu verordnen. Es gab schon in der Vergangenheit Beschlüsse des Rates, die verhindern, dass es Mammutsitzungen bis in die tiefe Nacht gibt. Das kann aber nicht bedeuten, dass wichtige Themen nicht oder nicht zeitnah behandelt werden. Corona hat uns zusätzlich gezeigt, dass eine Beteiligung ausschließlich in Präsenz Grenzen haben kann. Da kann ich mir durchaus auch andere, neue Wege vorstellen. Aber: Immer mit Blick auf das rechtliche Umfeld. Stark in Kritik geraten ist ja während Corona die Beurteilung, ob und wann Präsenzsitzungen wieder möglich sind. Wir müssen immer Handlungsfähigkeit beweisen und die politische Auseinandersetzung im Ringen um die besten Lösungen möglich halten. Das ist, meine ich, die Lehre, die wir aus Corona ziehen können. Da Kommunen durchaus unterschiedliche Lösungen für sich entdeckten, scheint der Königsweg noch nicht gefunden.

Das Ergebnis ist mit 53 Stimmen zu Ihren Gunsten doch vergleichsweise knapp ausgefallen. Haben Sie Sorge, dass das in den kommenden fünf Jahren zum Problem werden könnte?

Piochowiak: Nein. Auch knappe Ergebnisse sind demokratische Ergebnisse. Es gab auch schon Situationen, da entschied das Los bei Stimmengleichheit. Ich bin mir sicher, dass alle Beteiligten in der Gemeinde sich ihrer Verantwortung bewusst sind. Und dazu gehöre ich auch. Ich habe großen Respekt vor diesem knappen Ergebnis und vergesse nicht, dass auch nahezu 50 Prozent der abgegebenen Stimmen nicht mir zugedacht waren. Hier bin ich in der Verantwortung, sehr sorgsam darauf zu achten, dass alle Stimmen gehört und berücksichtigt bleiben.

Worauf freuen Sie sich bei Amtsantritt am meisten?

Piochowiak: Auf viele neue Begegnungen, die neuen Aufgaben und vor allem unsere Ostbeverner Bürger und Bürgerinnen. Bereits in den vergangenen Wochen hat es mir riesigen Spaß gemacht, im Austausch mit vielen Menschen zu sein. Da soll und wird sich nichts daran ändern.

Was bereitet Ihnen Sorge oder Kopfzerbrechen, wenn Sie auf die kommenden fünf Jahre schauen?

Piochowiak: Wir haben, und das nicht nur wegen Corona, eine sehr schwierige Haushaltssituation. Die Haushaltsberatungen werden uns alle sehr fordern. Darüber hinaus sind Projekte angeschoben, die erhebliche Wirkungen auf andere infrastrukturelle Entscheidungen nach sich ziehen. Da ist nicht nur, aber auch die Frage zu beantworten, wo unsere Kinder zukünftig in die Grundschule gehen werden. Es wäre für mich furchtbar, wenn wir diese Entscheidung nur auf der Grundlage des Kassenstandes treffen würden. Sorge oder Kopfzerbrechen ist da aber zu hoch gegriffen. Ich bin mir sicher, dass wir es in Ostbevern schaffen werden, gemeinsam das Beste für den Ort herauszuholen.