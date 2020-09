FDP unterstützt Sebastian Nebel

Zwischen Sebastian Nebel (CDU) und Karl Reinke (Grüne) fällt am 27. September (Sonntag) die Entscheidung, wer die Nachfolge von Bürgermeister Jochen Paus antritt, der seit 2004 an der Spitze der Altenberger Gemeindeverwaltung steht. Im ersten Wahlgang knackte keiner der drei Bewerber die 50-Prozent-Marke. Guido Roters (parteilos) kam auf 30,3 Prozent, Reinke auf 34,1 Prozent und Sebastian Nebel landete bei 35,6 Prozent.

Stichwahl

„Ich hatte gehofft, in die Stichwahl zu kommen“, sagt Roters auf Anfrage unserer Zeitung. „Leider hat es am Ende des Tages nicht gereicht.“ Roters weiter: „Das Ergebnis war denkbar knapp, aber ich akzeptiere es selbstverständlich.“ Und wer soll nun die „Roters-Stimmen“ bekommen – Karl Reinke oder Sebastian Nebel? „Ich werde keine Wahlempfehlung abgeben“, sagt Guido Roters. Und fügt an: „Ich bin schließlich parteilos.“

Die FDP positioniert sich derweil ganz klar: „Grundsätzlich haben wir mit Sebastian Nebel die größeren inhaltlichen Schnittmengen gefunden. Darüber hinaus kennt er aus seiner Erfahrung als Wirtschaftsförderer im Rathaus die Prozesse sehr gut und ist dadurch optimal geeignet für die operative Führung der Verwaltung“, so Jochen Hüsing, FDP-Ortsvorsitzender. „Daher unterstützt die FDP Altenberge Sebastian Nebel für die Bürgermeisterwahl am 27. September“, heißt es in einer Pressemitteilung der Freidemokraten.

Die FDP zeigte sich erfreut über das sehr gute Ergebnis bei der Kommunalwahl. Mit 14 Prozent der Stimmen holten sie vier Sitze – genauso viel wie die SPD, die ihrerseits gegenüber der vergangenen Kommunalwahl einen Sitz abgeben musste und auf 15,3 Prozent kamen.

Wechselnde Mehrheiten

Würde Karl Reinke neuer Chef im Rathaus, hätten Grüne und SPD zusammen mit dem Bürgermeister insgesamt 14 Stimmen und damit eine Mehrheit im Gemeinderat. In dieser Konstellation sei es für die FDP schwierig, ihre Schwerpunkte durchzusetzen, zum Beispiel ausreichend Wohnraum für junge Menschen zu schaffen. „Wir sehen die Gefahr, dass wir als neu hinzukommende Partei ´neutralisiert´ werden“, so das neue Ratsmitglied Markus Geuker. Mit Sebastian Nebel als Bürgermeister sehen die Freidemokraten „die Chance für eine wirklich lebendige Politik in Altenberge“. „Wechselnde Mehrheiten statt verhärtete Fronten und sachorientierte Diskussionen“, sagt Ratsmitglied Wim Heimbeck. „Dafür sind wir angetreten und dieses Wahlversprechen wollen wir einlösen.“

Die FDP schließe grundsätzlich keine Zusammenarbeit aus, sondern möchte nach dem Wahlmotto „Gemeinsam für Altenberge“ mit allen Parteien im Rat und dem Bürgermeister vertrauensvoll zusammenarbeiten, so die FDP am Freitag weiter. „Uns ist wichtig zu unterstreichen, dass die Unterstützung für Sebastian Nebel losgelöst von der CDU-Fraktion zu sehen ist. Es gibt keine vorab festgelegte Zusammenarbeit mit einer anderen Partei“, betont Geuker.