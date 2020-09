Briefwahlbüro öffnet am Montag

Am 13. September haben Kommunalwahlen stattgefunden. Wahlberechtigte Bürgerinnen und Bürger haben ihre Stimmen für die Wahlen des Landrats, des Kreistags, des Bürgermeisters und des Stadtrats abgegeben. Da bei der Wahl des Landrats kein Bewerber die absolute Mehrheit der Stimmen erreicht hat, kommt es am Sonntag, 27. September, zu einer Stichwahl.

Da der Wahlausschuss des Kreises Steinfurt die Wahlergebnisse am 17. September festgestellt hat, werden die Stimmzettel für die Stichwahl erst am Folgetag auf die kreisangehörigen Kommunen verteilt. Darauf weist die Stadtverwaltung in einer Pressemitteilung hin.

Wie bereits am 13. September besteht auch für die Stichwahl die Möglichkeit der Stimmabgabe per Briefwahl. Daran können nur diejenigen teilnehmen, die am 13. September wahlberechtigt waren. Alle Wählerinnen und Wähler, die bereits einen Wahlscheinantrag für die Hauptwahl gestellt und dabei die Wahlunterlagen für die Stichwahl beantragt haben, bekommen diese nach Angaben der Verwaltung unaufgefordert zugesandt.

Für alle wahlberechtigten Bürgerinnen und Bürger, die jetzt den Wahlschein mit den Briefwahlunterlagen für die Stichwahl erhalten wollen, ist ab Montag, 21. September, das Briefwahlbüro in der Stadtverwaltung geöffnet. Die Zeiten: Montag, 21. September, bis Freitag, 25. September, von 8.30 bis 12 Uhr; Montag, 21. September, bis Mittwoch, 23. September, von 14 bis 16 Uhr; Donnerstag, 24. September, von 14 bis 17.30 Uhr; Freitag, 25. September, von 14 bis 18 Uhr.

Weiterhin besteht die Möglichkeit, die Briefwahlunterlagen online auf der Internetseite der Stadt Lengerich (www.lengerich.de) zu beantragen. Dies ist ab sofort möglich. Ebenso ist es für Wähler möglich, den ausgefüllten Wahlschein- beziehungsweise Briefwahlantrag in den Hausbriefkasten der Stadtverwaltung einzuwerfen. In beiden Fällen werden die Briefwahlunterlagen kurzfristig auf dem Postwege übersandt.

Der rote Wahlbrief für die Stichwahl muss rechtzeitig mit der Post abgesandt oder direkt bei der auf dem Wahlbriefumschlag angegebenen Stelle abgegeben werden. Er muss bei der zuständigen Stelle spätestens am Wahlsonntag, 27. September, bis 16 Uhr vorliegen, da der geprüft und bis 18 Uhr auf den jeweiligen Gemeindewahlbezirk verteilt werden muss. Später eingehende Wahlbriefe werden bei der Wahl nicht berücksichtigt.

Bei Übersendung per Post sollte der Wahlbrief in Deutschland spätestens am dritten Werktag vor der Wahl (Donnerstag, 24. September) abgesandt werden, um den rechtzeitigen Eingang sicherzustellen. Briefwähler können ihren Wahlbrief auch direkt bei der auf dem Wahlbriefumschlag angegebenen Stelle abgeben oder abgeben lassen. In jedem Fall trägt der Wähler das Risiko, dass der Wahlbrief rechtzeitig eingeht. Darauf weist die Stadtverwaltung hin. Die Briefwahl sollte sofort nach Erhalt der Briefwahlunterlagen durchgeführt und der Wahlbrief sofort danach an die auf dem Umschlag abgedruckte Anschrift abgesandt oder dort abgegeben werden.

Der Wahlbrief muss bei Übersendung per Post innerhalb der Bundesrepublik Deutschland nicht frankiert werden. Das Porto zahlt die Stadt Lengerich. Im Ausland muss der Wahlbrief ausreichend frankiert werden. Die Kosten dafür trägt der Briefwähler.