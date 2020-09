Bei der Bürgermeisterwahl in Altenberge am 13. September kam Sebastian Nebel (CDU) auf 35,6 Prozent der Stimmen, Kandidat der Grünen, Karl Reinke, holte 34,1 Prozent. Als Drittplatzierter schied Guido Roters (parteilos) mit 30,3 Prozent aus. SPD, UWG und FDP schickten keinen eigenen Kandidaten ins Rennen.

+++ 17:30 Uhr: Verliert die CDU die Hochburg Altenberge? +++

Gelingt dem 63-jährigen Karl Reinke die Sensation? Schafft es der Grünen-Politiker erstmals in der Geschichte von Altenberge, den Chefsessel im Rathaus zu erobern. Jahrzehntelang war Altenberge eine Hochburg der CDU. So führte seit 2004 Jochen Paus unangefochten Regie im Rathaus. In diesem Jahr tritt für die CDU der 36-jährige Sebastian Nebel an, der seit sieben Jahren im Rathaus arbeitet und dort unter anderem für die Wirtschaftsförderung zuständig ist.

+++ CDU bei der Ratswahl knapp vor den Grünen +++

Bei der Ratswahl am 13. September kam die CDU auf 36,7 Prozent, die Grünen wurde mit 34,0 Prozent zweitstärkste Kraft. Die SPD kam auf 15,3 Prozent und die FDP auf 14,1 Prozent. Jetzt kommt es unter anderem darauf an, was die Wähler machen, die am 13. September für den parteilosen Guido Roters gestimmt hatten. Die FDP hat eine Wahlempfehlung für Sebastian Nebel abgegeben.