Stichwahl live: Karl Reinke wird neuer Bürgermeister in Altenberge

Karl Reinke (Grüne) wird neuer Bürgermeister von Altenberge . Mit 52,35 Prozent hat er die Stichwahl in Altenberge gewonnen.

(Grüne) wird neuer . Mit 52,35 Prozent hat er die Stichwahl in Altenberge gewonnen. Beim ersten Wahlgang der Bürgermeisterwahl am 13. September lag Sebastian Nebel (CDU) mit 35,6 Prozent noch vor Reinke (34,1). Als Drittplatzierter schied Guido Roters (parteilos) mit 30,3 Prozent aus. SPD, UWG und FDP schickten keinen eigenen Kandidaten ins Rennen.

lag Sebastian Nebel (CDU) mit 35,6 Prozent noch vor Reinke (34,1). Als Drittplatzierter schied Guido Roters (parteilos) mit 30,3 Prozent aus. SPD, UWG und FDP schickten keinen eigenen Kandidaten ins Rennen. In einem Kandidaten-Check hat die Lokalredaktion Altenberge die unterschiedlichen Positionen der beiden Bürgermeisterkandidaten Sebastian Nebel und Karl Reinke und dargestellt.

+++ 20:21 Uhr: Nebel gratuliert +++

Ein schwerer Gang: CDU-Vorsitzender Tönsgerlemann und Sebastian Nebel gratulieren Karl Reinke. „Auf gute Zusammenarbeit“, sagt Nebel bei der coronakonformen Ellbogen-Begrüßung. Zuvor hatte er noch gescherzt: „Ich bin Peronalratsvorsitzender. Kündigen kann er mich nicht.“

+++ 20:06 Uhr: Reinke ist sprachlos +++

Karl Reinke auf dem Kirchplatz ist sprachlos. „Morgen werde ich mich fragen: Wo bin ich überhaupt?“

+++ 19:53 Uhr: Nebel: Habe es im Gefühl gehabt +++

Sebastian Nebel ist nicht sonderlich überrascht: „Ich habe es im Gefühl gehabt und nehme es nicht persönlich. Weiß noch nicht, wie ich mich persönlich positioniere: Karl Reinke ist ab 1.11. mein Chef.“

+++ 19:50 Uhr: CDU beschönigt nichts +++

Das Endergebnis ist da: Nebel hat verloren. CDU-Vorsitzender Markus Tönsgerlemann beschönigt nichts: „Wir haben klar einen auf den Sack bekommen, wie es im Fußball so heißt.“

+++ 19:46 Uhr: Karl Reinke ist neuer Bürgermeister +++

Altenberge bekommt einen „grünen“ Bürgermeister. Karl Reinke hat auch den letzten ausgezählten Wahlbezirk für sich entschieden und kommt insgesamt auf 52,35 Prozent der Stimmen.

+++ 19:39 Uhr: Warten auf den Kindergarten +++

Alles wartet auf den Kindergarten St. Martin, Wahlbezirk Nummer 9.

+++ 19:32 Uhr: Applaus für Sommer +++

Applaus bei den Christdemokraten, allerdings für den neuen Landrat Martin Sommer, der in Altenberge fast 85 Prozent einfahren konnte. Der letzte Wahlbezirk für die Bürgermeister-Wahl müsste jetzt jeden Augenblick feststehen und damit den Sieg von Karl Reinke komplett machen

+++ 19:20 Uhr: CDU braucht ein Wunder +++

Die CDU schreibt die Bürgermeisterwahlen schon fast ab. Jetzt kann nur noch ein Wunder Sebastian Nebel ins Rathaus hieven. „Das Ergebnis verfestigt sich“, so Matthias Große Wiedemann am Mikrofon. Karl Reinke scheint als grüner Bürgermeister festzustehen. Wenn der letzte WB nicht zu 100 Prozent verloren geht, hat er gewonnen. Das erkennt auch Sebastian Nebel: „ das ist wohl nicht mehr zu schaffen.“

+++ 19:12 Uhr: Reinke weiter vorne +++

Der Gewinn des Wahlbezirks 8 kann die Stimmung bei der Union nicht wirklich heben. Der Abstand zu Karl Reinke konnte nicht merklich aufgeholt werden.

+++ 19:00 Uhr: Reinke setzt sich ab +++

Karl Reinke einzuholen wird immer schwieriger: sechs von 13 Wahlbezirke sind ausgezählt, Reinke hat 55 Prozent und die starken Wahlbezirke der Grünen kommen noch.

+++ 18:56 Uhr: Gedrückte Stimmung bei der CDU +++

Gedrückte Stimmung bei der CDU: Drei Wahlbezirke für Karl Reinke. Der erste für Nebel, verhaltener Applaus.

+++ 18:54 Uhr: Entspannte Stimmung bei den Grünen +++

Die Grünen haben vor der Kneipe Mixxed Tische und Stühle aufgebaut. BM-Kandidat Reinke hat den Tag ebenfalls entspannt verbracht, wie er sagt: „Ich war auf dem Sportplatz, da haben die Grünen gewonnen.“ Auch der zweite Wahlbezirk geht an Reinke, Applaus und Gejohle. Die Runde wird so groß, dass die Grünen auf den Kirchplatz umziehen.

+++ 18:46 Uhr: Erster Wahlbezirk geht an Reinke +++

Der erste Wahlbezirk ist ausgezählt und geht an den Kandidaten der Grünen. Die Altenberger CDU feiert unterdessen schon mal Martin Sommer, der bei der Wahl zum Landrat deutlich vorne liegt. Moderator Matthias Große Wiedemann: „Der Trend pro Martin Sommer ist eindeutig.“

+++ 18:12 Uhr: Spannung im Saal Bornemann +++

Der Saal Bornemann im Altenberger Ortskern füllt sich langsam mit den Unterstützern von CDU-Bürgermeisterbewerber Sebastian Nebel. Der Stichwahlgegner des Grünen Karl Reinke hat den Tag über Entspannung gesucht: „Essen konnte ich heute aber noch nicht“, lacht Nebel. Wichtig für ihn sei, dass heute der Wahlkampf zu Ende gehe. „Egal, wie es ausgeht.“ Noch ist kein Wahlbezirk ausgezählt.

+++ 18:00 Uhr: Auszählung beginnt +++

Die Wahllokale sind geschlossen, die Auszählung beginnt. Jetzt wird es spannend.

+++ 17:30 Uhr: Verliert die CDU die Hochburg Altenberge? +++

Gelingt dem 63-jährigen Karl Reinke die Sensation? Schafft es der Grünen-Politiker erstmals in der Geschichte von Altenberge, den Chefsessel im Rathaus zu erobern. Jahrzehntelang war Altenberge eine Hochburg der CDU. So führte seit 2004 Jochen Paus unangefochten Regie im Rathaus. In diesem Jahr tritt für die CDU der 36-jährige Sebastian Nebel an, der seit sieben Jahren im Rathaus arbeitet und dort unter anderem für die Wirtschaftsförderung zuständig ist.

+++ CDU bei der Ratswahl knapp vor den Grünen +++

Bei der Ratswahl am 13. September kam die CDU auf 36,7 Prozent, die Grünen wurde mit 34,0 Prozent zweitstärkste Kraft. Die SPD kam auf 15,3 Prozent und die FDP auf 14,1 Prozent. Jetzt kommt es unter anderem darauf an, was die Wähler machen, die am 13. September für den parteilosen Guido Roters gestimmt hatten. Die FDP hat eine Wahlempfehlung für Sebastian Nebel abgegeben.