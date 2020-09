Live: So steht es bei der Stichwahl in Warendorf

Bei der Bürgermeisterwahl in Warendorf am 13. September kam Peter Horstmann (Einzelbewerber) auf 49,5 Prozent der Stimmen, Einzelbewerber Axel Linke holte 29,9 Prozent. Peter Huerkamp (Einzelbewerber) schied mit 20,5 Prozent aus.

kam Peter Horstmann (Einzelbewerber) auf 49,5 Prozent der Stimmen, Einzelbewerber Axel Linke holte 29,9 Prozent. Peter Huerkamp (Einzelbewerber) schied mit 20,5 Prozent aus. Zahlreiche Wahlempfehlungen für Peter Horstmann: SPD, Grüne, FWG, Die Linken und Die Partei sowie der ausgeschiedene Kandidat Peter Huerkamp unterstützen den parteilosen Kandidaten. CDU-Mann Axel Linke erhielt im Vorfeld Unterstützung von der FDP.

+++ 17.50 Uhr: Live-Übertragung aus dem Sophiensaal +++

Wahlberechtigt sind heute knapp 31.000 Warendorfer, aufgerufen, den neuen Bürgermeister zu wählen. Die Wahllokale sind seit 8 Uhr geöffnet. Ab 18 Uhr, wenn die Wahllokale schließen, gibt es eine Live-Übertragung aus dem Warendorfer Sophiensaal. Mit Spannung werden die ersten Ergebnisse aus den 20 Wahllokalen erwartet. Gibt es eine erste Tendenz? Konnte Axel Linke, der amtierende Bürgermeister, der die Wähler vor der Stichwahl noch einmal persönlich angeschrieben hatte, sein Wahldebakel vom 13. September verbessern, womöglich sogar Horstmann noch überholen? Oder wird Horstmann erneut als klarer Sieger hervorgehen? Axel Linke muss weiter zittern. Die Kandidaten für das Bürgermeisteramt und ihre Unterstützer werden ab 19 Uhr im Sophiensaal erwartet. Aufgrund der Corona-Schutzregeln ist nur eine begrenzte Zuschauerzahl im Sophiensaal zugelassen.

+++ 17.45 Uhr: Huerkamp unterstützt Horstmann +++

Mit Spannung wird die heutige Stichwahl erwartet: Horstmann, der von SPD, Grüne, FWG, Die Linken und Die Partei unterstützt wird, geht als klarer Favorit ins Rennen. Der dritte Bürgermeisterkandidat, Peter Huerkamp (parteilos), der am 13. September mit 20,5 Prozent der Stimmen ein respektables Ergebnis einfuhr, unterstützt Horstmann bei der Stichwahl. Immerhin sind 4000 Stimmen neu zu vergeben. Eine Zitterpartei bleibt die Wahl für Axel Linke. Muss der 54-Jährige nach nur fünf Jahren den Bürgermeistersessel räumen? Schafft der 33-jährige Horstmann die Sensation?

+++ 17.30 Uhr: Im ersten Durchgang knapp an der Sensation vorbei +++

Ganz knapp an einer Sensation war die Bürgermeisterwahl am 13. September in Warendorf vorbeigerauscht. Herausforderer Peter Horstmann (parteilos) hat es am Ende nicht geschafft, die 50-Prozent-Hürde zu überspringen. Nach Auszählung aller 20 Wahlbezirke landete der 33-jährige Verwaltungsjurist der Bezirksregierung Münster und gebürtige Freckenhorster bei 49,5 Prozent der Stimmen. Amtsinhaber Axel Linke (CDU) bescherte er ein erdrutschartiges Ergebnis: 29,9 Prozent. Damit hatte der Bürgermeister, der von CDU und FDP getragen wird, nicht gerechnet.

+++ CDU bei der Ratswahl in Warendorf am stärksten +++

Mit 38 Prozent überstieg das Ergebnis der CDU bei der Ratswahl in Warendorf das des christdemokratischen Bürgermeisters Linke (knapp 30 Prozent) deutlich. SPD und Grüne waren fast gleichauf.