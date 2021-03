Haftstrafe nach Flüchtlings-Hetze

Zu vier Monaten Haftstrafe ist am Donnerstag eine junge Frau aus Reckenfeld vor dem Amtsgericht Steinfurt verurteilt worden, weil sie bei Facebook ein volksverhetzendes Posting veröffentlicht hatte. Die Strafe wird nicht auf Bewährung ausgesetzt, heißt: Die Frau muss in Haft. Allerdings hat ihre Verteidigerin bereits angedeutet, das Urteil in der nächsten Instanz überprüfen lassen zu wollen.

Was war geschehen? Die derzeit arbeitslose Reckenfelderin hatte im November des vergangenen Jahres in der kurzzeitig bestehenden Gruppe „Reckenfeld – wat sonst?“ einen fiktiven Dialog veröffentlicht, in dem laut Anklage Flüchtlingen „das Lebensrecht abgesprochen wird“. Unter anderem hieß es in dem Posting: „Haben Sie etwas gegen Flüchtlinge? – Ja! Pistolen, Maschinengewehre, Handgranaten . . .“ und weiter: „Machen Sie sich denn gar nichts aus den armen Menschen? – Doch. Handtaschen, Portemonnaie, Stiefel.“ Der Dialog stammte zwar nicht aus ihrer eigenen Feder, aber die Reckenfelderin hatte ihn unkommentiert veröffentlicht und ihn sich damit nach Überzeugung von Richterin Areerasd zu Eigen gemacht. Eine klare Distanzierung habe es eindeutig nicht gegeben.

"Boah, wie krass"

Die Angeklagte selbst gab an: „Ich habe das gefunden in irgendeiner anderen Gruppe und es geteilt. Ich habe mir nichts weiter dabei gedacht außer: Boah, wie krass. Das ging nicht gegen Flüchtlinge, garantiert nicht. Die Leute, die mich kennen, wissen, wie ich es gemeint habe.“ Als sie habe feststellen müssen, dass es offenbar anders aufgefasst worden sei, habe sie es umgehend gelöscht – direkt nach einem Bericht dieser Zeitung. Im Übrigen wurde danach auch sehr rasch die Facebook-Gruppe ausgelöst.

Verteidigerin fordert Freispruch

Die Verteidigerin warf die Frage auf, ob der fragliche Beitrag („ein unschöner Text“) tatsächlich öffentlich war, die Zahl der Gruppenmitglieder (zum Zeitpunkt des Postings rund 240) sei für ihre Mandatin nicht einsehbar gewesen, sie sei von 60 bis 70 ausgegangen. Insofern sei angesichts der „paar Leute“ der öffentliche Friede nicht gestört worden. Folglich forderte sie Freispruch. Daraus wurde nichts.

Reichskriegsflagge-Tattoo „im Andenken an frühere Zeiten“

Wohl auch, weil Anklägerin und Richterin der Reckenfelderin nicht abnahmen, keine fremdenfeindliche Gesinnung zu haben, wie sie selbst beteuerte. Doch in den Beweismitteln fanden sich Facebook-Fotos der Angeklagten, die einige ihrer Tattoos zeigen: eine Reichskriegsflagge („Das habe ich mir stechen lassen im Andenken an frühere Zeiten“) und ein Eisernes Kreuz, das sie sich zulegte, nachdem sie eine harte Zeit in der U-Haft durchgestanden habe.

Zwar räumte sie das fragliche Posting ein, was sich strafmildernd auswirkte. Auch sind keine anderen einschlägigen Verfehlungen der jungen Frau bekannt, sie zeigte aber in der zweistündigen Verhandlung (geplant waren 30 Minuten) kaum Reue. Zudem war sie schlecht vorbereitet. Dokumente, die sie möglicherweise hätten entlasten können, hatte sie zu Hause gelassen.

Strafe ohne Bewährung

Die Strafe wird nicht zur Bewährung ausgesetzt, denn die Reckenfelderin, die aktuell von Hartz-IV-Leistungen lebt, stand zur Tatzeit (und steht noch immer) unter laufender Bewährung. Ihre Bewährungshelferin fällte in einem schriftlichen Bericht ein vernichtendes Urteil über den Kooperationswillen der jungen Frau, die mehrfach Termine verstreichen ließ, nicht erreichbar war, Sozialstunden nicht (oder zu spät) ableistete und weitere Bewährungs-Auflagen nicht erfüllte. Vor allem diese: nicht wieder straffällig zu werden. Insofern könne man ihr keine günstige Sozialprognose ausstellen, so die Richterin – was Voraussetzung für eine Bewährung gewesen wäre.

Die nun drohende Aufhebung der Bewährung einer früheren Haftstrafe (ein Jahr und acht Monate; Betäubungsmittel und Körperverletzung) war nicht Gegenstand des gestrigen Verfahrens in Steinfurt. Ein anhängendes Verfahren wegen nichtbezahlter Rechnungen (Vorwurf: Betrug) wurde eingestellt.