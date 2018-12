„December Dancing Varieté“ von und mit der Tanzbühne – das war auch Hip-Hop-Tanz at its best. Foto: Stefan Bamberg

Von Stefan Bamberg

Madame Henriett und Nadine Fernández haben schon Päckchen gepackt – und wir alle dürfen der Moderatorin und der Tanzbühnen-Chefin am Freitagabend beim Auspacken helfen. Ein verpeilter Clown. Ein tapsiger Dino. Kleine Wirbelwinde. Und große Akrobaten. Sie alle kriegen ihren Auftritt bei der trubeligen Dezember-Show im ausverkauften Ballenlager.

Die farbenfroh beginnt: zunächst „Lady Marmalade“ im Moulin Rouge, dann weiße Weihnacht mit Mädchen, die als Schneeflocken über die Bühne schweben. Filigran wie Eiskristalle die ausdrucksstarke Synchron-Performance zweier Nachwuchs-Tänzerinnen: „Ich stehe vor einem Spiegel und sehe ein Gesicht…“

Überhaupt erzählt die Tanzbühne Geschichten: von einer Reise durch Indien, vom Fliegen, oder davon, wie man beim Jazz-Dance neue Freundinnen findet. Klar, manche Choreographie, manche Moderation kratzt schon ein wenig an der Kitsch-Grenze – vermutlich jedoch ist da der Geschmack eines eher kunstbanausigen Fußball-Reporters auch nicht wirklich repräsentativ.

Zumal durchaus verschiedene Sportsfreunde auf ihre Kosten kommen: Bausteine aus der rhythmischen Sportgymnastik hier, turnerische Einlagen dort – beeindruckendes Bewegungskönnen hier wie dort.

Ja, und dann natürlich jene Beiträge, die einfach nur knuffig sind: ein bisschen Mini-Moonwalk, ein bisschen Skater-Girl, ein bisschen Karneval in Rio – und die Fans wirken mehr als nur ein bisschen verliebt. Himmel, man kann nur ahnen, wie stolz man da als Mama, Papa, Oma oder Opa sein muss! Es ist ein hinreißendes Family-Event – wir wechseln mal kurz an den Spielfeldrand, wo ein Vater seinen Steppke in Empfang nimmt, der erst neulich in der „Bronco-Bande“ mit Breakdance angefangen hat: „Richtig toll gemacht!“ High five, und weiter geht’s!

Jetzt nicht nur mit künstlerischen Elementen: Earth, Wind and Fire? Nicht ganz, aber so ähnlich: Feuer, Wasser, Erde, nacheinander tänzerisch dargestellt. Da fällt uns ein: Wer freut sich nicht schon drauf, an den Feiertagen mit seinen Lieben halb Glühwein-beduselt eine Runde Activity zu zocken? Hier gibt’s heiße Tipps für die Pantomime.

Eine andere Teenie-Truppe zeigt entspannte R’n‘B-Schwingungen – und dann, zack!, ohne Vorwarnung in den Spagat, aus dem Stand! Ein entzückt-verschrecktes Raunen im Publikum.

Doch es gibt noch mehr aus der Hals-über-Kopf-Abteilung: Ansatzlose Rückwärts-Salti, Flick-Flacks, Sprünge über den zum Bock umfunktionierten Trainingspartner, Breakdance-Figuren von Flip bis Freeze, und als Finale furioso eine Pyramide aus Modellathleten – noch Fragen? Nein, aber einen Sicherheitshinweis: Letzteres bitte nicht nachmachen . . .