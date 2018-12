Die Tischler arbeiten noch, demnächst werden in die Mensa Trockenwände eingezogen. Foto: Günter Benning

In eineinhalb Wochen wurde der Rohbau für die neue Mensa errichtet, in Holzrahmenbauweise. „Wir haben noch größere Gebäude dieser Art gebaut“, sagt Zimmerer Dirk Schophuis von der Firma Brüggemann Holzbau in Neuenkirchen, „unter anderem ein fünfgeschossiges Haus als Holz.“

In Greven geht es auch nicht gerade um Peanuts. Die Mensa hat 600 Quadratmeter Grundfläche. Mit Speisesaal, Küche und Toiletten.

Mit einem gewaltigen Baukran wurden in den letzten Tagen die vorgefertigten Wandteile eingesetzt. Unter der Decke hängen – hundertfach verschraubt – 18 Meter lange und zwei Meter Breite Holzkonstruktionen. Komplett mit Isolierung in Neuenkirchen zusammengesetzt und per Schwertransporter nach Greven gebracht. „Die wiegen drei Tonnen“, sagt Schophuis, „um die einzuhängen, braucht man einen sehr guten Kranführer. Den haben wir.“

Die Vorarbeiten für die neue Mensa erfolgten durch die Firma Franz-Josef Huckenbeck aus Schmedehausen. Das alte Spitzdach musste abgetragen werden. „Dabei sind wir noch auf einen Wasserschaden gestoßen“, sagt Anja Haase, „vermutlich aus der Nachkriegszeit.“

Dass das Gebäude aus zwei Bauteilen besteht, einer vom Anfang des vergangenen Jahrhunderts, der andere aus den 70er Jahren, bemerkt man an einer Stufe im Boden. „Das wird noch angepasst“, so Haase. Schüler, die künftig hier mit ihren Tabletts jonglieren, müssen keine Stolperfalle fürchten

Die Mensa ist so dimensioniert, dass alle Schüler in zwei Etappen essen können. Zwar wird im Moment das Mittagessen noch nicht von jedem angenommen. Aber die Schulplaner gehen von wachsendem Bedarf aus.

2,3 Millionen Euro kostet die gesamte Baumaßnahme, wozu allerdings auch ein gläserner Verbindungstrakt zwischen Mensa und Hauptgebäude gehört.

„Dort wird auch ein Aufzug gebaut“, so Haase, „so dass alle Stockwerke barrierefrei zu erreichen sind.“ Und das, obwohl sehr unterschiedliche Bodenniveaus vorhanden sind.

Unter der Mensa stehen die vorhandenen Klassen derzeit leer. Auch sie werden komplett umgebaut, der Brandschutz wird auf den letzten Stand gebracht. „Dabei bringen wir auch gleich die Verkabelung für die EDV ein“, sagt Haase. Das gehört zum Ausbauplan der Stadt für alle Schulen.

Die Klassen werden spätestens im Februar wieder bezogen werden können. Dann endet für die Schüler das Provisorium. Haase: „Im Moment sind einige Klassen in den Fachräumen untergebracht, andere im Gymnasium.“

Mit der Fertigstellung der Mensa rechnet die Frau vom Gebäudemanagement der Stadt für Ende August, Anfang September.

Von dem Holz, das derzeit verbaut wird, ist dann nicht mehr viel zu sehen. Im Inneren der Mensa werden Gipswände vorgesetzt, hinter denen sich die Versorgungsleitungen verbinden. Und für die Außenwand hat das Emsdettener Architekturbüro H2 farbige Elemente vorgesehen, wie sie schon an den neuen Dachgauben im Altgebäude der Schule zu sehen sind.

Für die Holzbauweise spreche vor allem das Gewicht, sagt Anja Haase: „Die Fundamente sind nicht dafür ausgelegt, noch ein zusätzliches Stein-Geschoss darauf zu setzen.“ Und wie steht es mit der Haltbarkeit?

Da macht sich die Frau von der Stadt keine Sorgen: „Fachwerkhäuser stehen auch noch nach Jahrhunderten.“