Die Weihnachtsspieltruppe, die am 24. Dezember im Familiengottesdienst in der Erlöserkirche auf das Fest einstimmt, intensiviert auf den letzten Metern nochmal die Probenarbeit. Foto: Hans Bechtel

Reckenfeld -

Was lange währt, wird endlich gut. Schon seit September, während der Jahrhundertsommer Deutschland noch fest im Griff hatte, proben sechs Kinder und zwei Erwachsene ein Weihnachtsspiel ein. Dieses wird am 24. Dezember in der evangelischen Kirche am Moorweg aufgeführt.