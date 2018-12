Michael Heimeshoff singt in der Klasse 1c von Anja Brockfeld in der St. Josefs-Grundschule. Viele Kinder kennen den Verkehrssicherheitsberater noch vom Kindergarten. Foto: bn

Von Günter Benning

Jannis weiß sofort Bescheid: „Auf dem Bürgersteig, da muss man erst zwei Mal in jede Richtung gucken, bevor man über die Straße geht.“

Klassenbesuch in der St. Josef-Schule: Heimeshoff, mit Ring im Ohr und Western-Gitarre im Koffer, besucht die 1c von Anja Brockfeld. „Ich kenne Dich schon“, ruft Hassan ins Klassenzimmer, „du warst bei uns in der Kita. Aber deinen Namen weiß ich nicht mehr.“

Worauf Heimeshoff, ganz Polizeihauptkommissar auf Bildungsmission erwidert: „Du kannst ruhig, Herr Polizist sagen.“

Michael Heimeshoff hat sein Büro in der Grevener Polizeistation. Vollgestopft mit Instrumenten und pädagogischem Material. Aber in seinem Hauptquartier hält er sich nicht so oft auf. Er besucht Kitas und Schulklassen im Kreisgebiet. Aber er gibt auch Rat, wenn Senioren den Umgang mit dem Elektro-Rad lernen sollen.

Persönlich ist er ein kreativer Tausendsassa. Er spielt eine Gitarre auch in einer Band, malt, fotografiert und versucht sich am Saxofon. Und natürlich macht er selbst Songs. Wie das Lied über den Stopp-Stein, das er in der 1c vorträgt.

Verkehrserziehung ist eine Daueraufgabe, weiß der Mitarbeiter der Direktion Verkehr. Sie nutzt sich ab.

„Wer von Euch hat denn eine gelbe Weste?“, fragt er die Grundschüler, um das zu beweisen. Alle Finger gehen in die Höhe.

„Und wer hatte sie heute morgen an?“, fragt er nach. Da sind es nur noch fünf.

Verkehrserzieher Heimeshoff kümmert sich nicht nur um Kita- oder Grundschulkinder. „Wir besuchen auch weiterführende Schulen, Berufsschulen und informieren Erwachsene“, sagt er.

Steter Tropfen höhlt den Stein. Schon von klein an. „Wenn ich die Kinder von der Kita her kenne, merke ich schon in der Schule, wie viel da hängengeblieben ist“, sagt der Emsdettener, „das kann man dann immer vertiefen.“

Trotzdem weiß er eines: „Wir geben nur einen Anstoß – aber machen müssen es nachher die Eltern.“

Auch Klassenlehrerin Anja Brockfeld findet den Verkehrsunterricht „total wichtig“. An der Grundschule gebe es im Übrigen so einige Vorsichtsmaßnahmen. Kinder dürfen nicht mit dem Fahrrad zur Schule kommen, auch nicht mit dem Roller: „Weil dabei doch immer viele Unfälle passieren.“

Sagt‘s und schiebt sich durch eine Horde von Kindern, jetzt alle in der gelben Alarmweste, die nach der Trockenübung in der Klasse mit Michael Heimeshoff auf die Straße geht. „Na, ich hoffe, sie können das noch, mit den Autofahrern Kontakt aufnehmen, ehe man über eine Straße geht“, sagt sie, „ich habe es im Unterricht oft geübt.“