Von Günter Benning

„Einstimmig angenommen.“ Als Bürgermeister Peter Vennemeyer das Abstimmergebnis am Mittwochabend in den Ratssaal rief, konnte er seine Verwunderung nicht ganz unterdrücken: Glasklar – und das nach all den vorangegangenen Diskussionen über Grevens Haushalt.

103,8 Millionen Euro nimmt die Stadt im kommenden Jahr ein, 102,4 Millionen gibt sie aus. Kämmerer Matthias Bücker legte dem Rat einen mehr als ausgeglichenen Haushalt vor, in dem am Ende 1,5 Millionen übrig bleiben. Wichtig ebenfalls: 37,3 Millionen werden im kommenden Jahr investiert. Dafür müssen 15,2 Millionen Darlehen aufgenommen werden.

Die Ratssitzung war gewissermaßen geprägt von einer Hochzeitsreise. CDU-Mitglied Philipp Wimber weilt auf Liebestour, sein Platz blieb unbesetzt. Damit aber auch die Möglichkeit, dass die Koalition von Grünen, CDU und dem extra aus der Kur angereisten Ratsmitglieds Michael Zweihaus tun konnte, was sie mit ihrer hauchdünnen Ein-Stimmen-Mehrheit immer noch will. Zumindest bestätigte das Jürgen Diesfeld auf Nachfrage: Die Mittel der Gesellschaft für Wirtschaftsförderung kappen.

Es geht um 50 000 Euro für einen Neuorientierungsprozess, den CDU/Grüne/Zweihaus für unnötig halten. Aber ihren Antrag, im Haupt- und Finanzausschuss schon abgelehnt, erneuerten sie erst gar nicht – wegen der fehlenden Flitterwochen-Stimme.

Unisono lobten die Parteien in ihren Haushaltsrede die Investitionen in Schulen, Rathaus und Infrastruktur. Der Grüne Dr. Michael Kösters-Kraft bedauerte fehlende Mittel für Umweltmaßnahmen, ging aber mit keinem Wort auf die GfW ein. CDU-Fraktionschef Jürgen Diesfeld warnte vor weiter steigender Verschuldung, vermied aber auch das Thema GfW. Dafür holte SPD-Fraktionschef Dr. Christian Kriegeskotte den Verbalprügel heraus und warf den CDU/Grünen-Kollegen Foulspiel, Verletzung parlamentarischer Regeln und Blutgrätschen im Umgang mit der GfW und ihrem Geschäftsführer vor. Auch der Linke Thomas Hudalla verwies darauf, dass offenbar mit Blick auf die Kommunalwahlen das eigentliche Ziel Bürgermeister Vennemeyer sei. Liberaler fasste sich Wilfried Roth von der FDP, der beklagte, dass die gewohnte interfraktionelle Diskussionskultur leide.

Die Vorwürfe verhalten im Ratssaal. Eine Antwort gab es nicht. Wie zu hören ist, gab es dafür in der Grünen-Fraktion schon Turbulenzen wegen des nicht abgesprochenen Haushaltsantrags gegen die GfW.