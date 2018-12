Greven/Reckenfeld -

Neun Jahre lang war Ruth Zurheide (SPD) zweite stellvertretende Bürgermeisterin Grevens. Vor allem ihr Engagement für Reckenfeld hob Bürgermeister Peter Vennemeyer bei ihrer Verabschiedung hervor. Zurheide leidet an Multipler Sklerose (MS). In sehr persönlichen Worten dankte sie am Mittwoch in der Ratssitzung für die kollegiale Unterstützung ihrer Fraktionskollegen.