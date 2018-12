Von Oliver Hengst

Die Hoffnungen kleiner Jungen und Mädchen auf dasWeihnachtsgeschenk – Willi Hilge kann sie noch immer gut nachvollziehen. Als Steppke hatte er vor allem einen Wunsch, den er dem Christkind immer und immer wieder mitteilte: eine Eisenbahn. „Eine klitzekleine, mehr wollte ich nicht.“ Klein-Willi (Jahrgang 1931) schrieb immer wieder Wunschzettel, jedes Jahr einen neuen, und jedes Jahr stand vor allem dieser eine Wunsch darauf.

Dabei gab sich der Bub noch recht bescheiden. „Keine, wie heute, elektrische oder batteriebetriebene, nein – eine ganz einfache Eisenbahn mit einem Schlüssel zum Aufziehen. Jedes Jahr am Heiligabend, schlug mein Herz schneller und lauter und oft dachte ich, meine Eltern oder Geschwister müssten es hören“, schrieb er viele Jahre später auf. Und doch: Der junge Willi hoffte vergebens. Jedes Jahr aufs Neue. „Die Enttäuschung war jedes Jahr am Heiligabend riesengroß und in meinem Herzen verspürte ich einen riesen Schmerz. Ich gebe ja zu, dass ich immer ein kleiner Lausbub war, doch war das so schlimm?“ Statt der erhofften Eisenbahn gab es selbst gestrickte Mützen, Socken und Handschuhe zu Weihnachten. „Und nicht zu vergessen die Holzschuhe, mit Lederkappen. Die gab es damals immer zu Weihnachten.“ Die Hoffnung auf seine Eisenbahn – sie blieb unerfüllt. Heute hat er durchaus Verständnis dafür. Er wuchs in einer entbehrungsreichen Zeit auf. Seine Eltern konnten sich das Spielzeug schlicht nicht leisten. Viele hielten, wenn möglich, eigenes Vieh, um irgendwie über die Runden zu kommen. „Und Rasen im Garten – das war unvorstellbar. Jeder Zentimeter wurde umgegraben, um Obst und Gemüse anbauen zu können“, erinnert er sich zurück.

„Mit acht, neun Jahren habe ich aufgehört, weitere Wunschzettel zu schreiben.“ Auch, weil der zweite Weltkrieg losbrach. „Jetzt, das spürte ich genau, ist es endgültig vorbei mit meinem großen Weihnachtswunsch und Kindheitstraum von einer kleinen Eisenbahn. Die Erde brannte und die Menschen lebten in Angst und Schrecken.“

Als der Krieg endlich zu Ende war, begann für Willi Hilge der „Ernst des Lebens“. Er war just 14 und begann eine Lehre als Bäcker. „Ich habe beim Meister gewohnt, so war das damals.“ Er bekam eine Reichsmark pro Woche, im zweiten Lehrjahr dann zwei, im dritten drei Reichsmark. Dass Lehrjahre keine Herrenjahre sind, war deutlich spürbar: Niemand zählte Überstunden, Jugendschutzbestimmungen – ein Fremdwort. „Zeitweise gab es keinen Strom. Wir hatten damals noch Stromsperren von den Amerikanern.“ 100 Kilo-Säcke Mehl mussten somit ohne Aufzug auf den Mehlboden geschafft werden – und für den nächsten Morgen wieder runter in die Backstube. 1948 kam die Währungsreform. Fortan gab es fünf Mark als Wochenlohn. „Ich fühlte mich wie ein König.“ Nur an Weihnachten nicht. „Es war jedes Jahr einer der härtesten Arbeitstage und -nächte für mich.“ Später wechselte Hilge in den Vertrieb, noch später in die Lebensmittelkontrolle.

Der Eisenbahn-Traum war da schon lange kein Thema mehr. Dennoch setzte sich Willi Hilge nochmal hin, um dem Christkind – ein letztes mal – zu schreiben. Und um einen Wunsch vorzutragen. Statt einer Eisenbahn bat er um Schutzengel für seine beiden Töchter und seine damals zwei Enkelkinder (inzwischen sind es vier). Und siehe da: Diesen Wunsch scheint das Christkind ihm erfüllt zu haben, bilanziert er heute höchst zufrieden. „Doch – das muss ich sagen. Alle sind gesund.“ Auch hätten alle eine gute Erziehung und Ausbildung genossen und hätten ihren Platz im Leben gefunden. Und das ist im Grunde mehr, als man erwarten darf. „Jeder hat ja Wünsche“, sagt Hilge. „Aber heute ist alles doch sehr konsumorientiert.“ Dabei, das weiß er heute, sind die wertvollsten Dinge nicht mit Geld zu kaufen.