Zur Finanzierung der aufgelaufenen und anstehenden Investitionen in der Sportanlage Schöneflieth würden für 2019 100 000 Euro, versehen mit einem Sperrvermerk, eingestellt. „Dies entspricht leider weniger als einem Viertel der gegenüber der Stadt vom die Anlage bewirtschaftenden SC Greven 09 erläuterten Kosten der dringend notwendigen Erstellung eines Jugendspielfeldes auf der Sportanlage“, schreibt der SC Greven 09. Leider seien HFWA und auch Rat nicht mehrheitlich dem Beschlussantrag von CDU, Grünen und Ratsmitglied Zweihaus gefolgt, der einen Zuschuss in Höhe von 400 000 Euro vorsah. Selbst mit diesem Betrag wären neben dem Jugendspielfeld die Instandsetzungs- bzw. Reinvestitionen auf der Anlage nicht vollständig abgedeckt.

Der „dringende Bedarf“ für die Erweiterungsinvestitionen auf einem bestehenden, aber im Winterhalbjahr und abends kaum nutzbaren Platz in der Sportanlage sei in mehreren Schreiben an die Stadt und in vielen Gesprächen dargelegt worden. Gerade die Fußball-Jugendabteilung des SC Greven 09 wächst kontinuierlich und ist bereits jetzt die größte am Standort, heißt es in der 09-Mitteilung. Diese Tendenz verstärke sich in den nächsten Jahren durch die Besiedlung der „Wöste“.

„Die Vereins-Sportangebote sind ein überaus wichtiger sozialer und Standortfaktor für Grevens Bürger, gerade für Kinder und Jugendliche“, argumentiert der Sportclub und folgert: „Die vom SC Greven 09 schon 2017 geäußerten Befürchtungen hinsichtlich der Ungleichbehandlung der Grevener Vereine scheinen sich damit leider bezogen auf die Haushaltsplanung 2019 zu bestätigen.“ Dass dies mit dem SC Greven 09 einen Verein zu treffen droht, der seit 2002 einmalig in der Grevener Sportlandschaft auf Basis eines Bewirtschaftungsvertrages die gesamte Sportanlage eigenverantwortlich betreibe, sei besonders bedauerlich, heißt es in dem Schreiben, das Dr. Christoph Kösters, zweiter Vorsitzender des SC Greven 09, namens des Vorstandes verschickt hat. Der Verein habe seit 2002 deutliche Einsparungen für Stadt und Bürger erreichen können und habe zudem mit seinem eigenfinanzierten Kunstrasenprojekt getragen von seinen Fußball-Mitgliedern eine weitere faktische Entlastung der Stadt bewirkt.

Der Beschluss, so der Vorstand weiter, könne nicht das letzte Wort sein.

Mit Irritation habe man zur Kenntnis genommen, dass erst die Erstellung des Sportentwicklungsplans abgewartet werden müsse. Dies sei „leider ein Messen mit zweierlei Maß. Mit dem gleichen Argument hätte man auch die im Frühjahr getroffenen Investitionsentscheidungen für die Sportanlagen Reckenfeld (Verlagerung/Neubau) und Emsaue (Kunstrasenplatz) verschieben können, was fernab jeder Forderung und jedes Gedankens des SC Greven 09 ist und war – im Gegenteil“, so der 09-Vorstand.