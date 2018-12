„Nimm dich an, wie du bist.“ Mit Imperativen wie diesem, will Nikola Adler Selbstbewusstsein lehren. Ihr Buch „Marie und die Geheimnisse des Lebens“ steckt voller Lebenserfahrung. Es soll sowohl dem kleinen als auch dem großen Leser erlauben, Gefühle einfacher zuzulassen und die eigene „Fassade“ abzulegen.

Von Simon Döbberthin

Die heute 42-Jährige wurde bis zum Abitur aufgrund mangelnden Selbstbewusstseins selbst immer wieder Opfer von Mobbingattacken. Daher richtet sie sich mit dem Buch besonders an Schüler mit ähnlichem Schicksal. Aber auch einfache Probleme des Alltags sollen sich leichter bewältigen lassen, so Adler.

Wegen der Nähe zu ihrem eigenen Leben sind auch die Hauptcharaktere daran angelehnt. Der Name der Protagonistin Marie, ist der Zweitname ihrer Tochter. Marie ist zehn Jahre alt und wird ebenfalls in der Schule gemobbt. Durch ihren Schutzengel bekommt sie Kraft, um sich gegen ihre Selbstzweifel zu behaupten. Blockaden ihrer „Chakren“ löst sie durch Meditation. Ähnlich wie es Nikola in ihrer Schulzeit getan hat.

„Chakren sind Energiefelder, die kontinuierlich um einen Menschen rotieren“, erklärt die Autorin. Sobald sie sich nicht mehr bewegen, seien sie durch ein Problem blockiert. Diese Blockade lasse sich nur durch Reinigung der Aura beseitigen, so Nikola Adler. Sie selbst kommt mit ihrem Zweitnamen Katrin als Mutter in dem Buch vor.

Heute ist sie selbstständig. Als „intuitive Wegbegleitung“ entlastet sie durch Meditation Menschen, die mit Problemen zu ihr kommen. Zuhause (Lessingstraße 58) gibt sie Stunden.

Außerdem ist sie Grundschullehrerin in Laer und unterrichtet unter dem Motto: „Was ich aussende, das bekomme ich zurück.“ Mit Liebe statt Bestrafung geht sie auf Schüler zu. „Es ist wichtig, den Hintergrund des Fehlverhaltens zu verstehen“, erklärt sie, „oft haben die Kinder privat Schwierigkeiten, die ihr Benehmen erklären.“ Auf Augenhöhe mit den Schülern versucht sie, gemeinsam mit ihnen einen Lösungsweg zu finden. „Man kann Konflikte nur lösen, wenn man sich in andere einfühlen kann und über Bedürfnisse redet“, ist sie überzeugt.

„Schüler tragen oft eine Glaubenssatzbrille“, erläutert die Autorin. Diese Brille soll Gedanken fixieren. Heißt: Wenn ein Kind gemobbt wird, dann denkt es, es sei nichts wert. Dieser Gedanke setzt sich im Kopf des Kindes fest, und es verliert an Selbstbewusstsein. Es guckt also metaphorisch durch eine Brille voller Selbstzweifel.

In ihrem Buch trägt Marie ebenfalls eine solche Brille. Sie ist aber in der Lage diese Brille abzusetzen, indem sie sich selbst durch ihre Einstellung ermutigt. „Selbstliebe als Schlüssel“ ist die zentrale Aussage des Werkes.

Das Buch ist seit September im Buchhandel erhältlich.

Am Samstag, 17. November, findet im Pausengong, Rheinsalm 15 in Saerbeck, ein Seminar für Lehrer, Pädagogen und Interessierte statt. Nikola Adler gibt dabei praktische Anregungen und lehrt, mit Liebe zu unterrichten. Sie informiert darüber, wie man Kindern Halt gibt und ihnen einen richtigen Umgang mit Emotionen beibringt.

► Anmeldung: nikola@geh-deinen-herzensweg.de, www.geh-deinen-herzensweg.de, ✆ 02571/ 919 87 97.