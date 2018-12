Jens Fiege (links) übergab gemeinsam mit Alfred Messink (7.v.l.) die Geschenke, die Fiege-Mitarbeiter für sozial benachteiligte Kinder besorgt hatten, an Vertreter verschiedener sozialer Einrichtungen aus Greven und Münster. Auf dem Bild (v.l.): Jens Fiege, Hanna Blom (Fiege), Gregor Schulze Dieckhoff (Outlaw), Frank Möllers (Vinzenzswerk), Dr. Holger Werthschulte (Fiege), Alfred Messink (Fiege), Martina Schlottbom (Fiege), Michael Große Verspohl (Fiege), Nane Buddemeier (Fiege), Ines Bischoff (Lernen fördern), Christiane Höcker (Evangelische Jugendhilfe) Foto: Fiege

Greven -

Bereits zum dritten Mal haben Mitarbeiter der Firma Fiege Weihnachtsgeschenke für sozial benachteiligte Kinder an verschiedene Einrichtungen aus Greven und Münster gespendet. In diesem Jahr sind insgesamt 190 Kinderwünsche erfüllt worden, heißt es in einer Pressemitteilung.