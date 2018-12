Eingeladen waren alle Menschen, die sich in diesem Jahr wieder um das Wohl der Grevener Gemeinschaft gekümmert und in ihrer freien Zeit ehrenamtlich eingesetzt haben. Knapp 40 Personen konnten der Einladung folgen. Teilweise kannte man sich oder lernte sich in der lockeren Atmosphäre schnell kennen.

Vertreten waren neben dem gesamten Team des PlusPunktes folgende Projekte (in alphabetischer Reihenfolge), die teilweise direkt vom PlusPunkt betreut werden bzw. von der Flüchtlingshilfe und dem EfI (Erfahrungswissen für Initiativen) organisiert sind: Bühne frei, Flüchtlingsbetreuung, Foto-Forum, Huckepack (Wunschgroßeltern), Klartext Deutsch, KoMM (Besuchsdienst für in ihrer Mobilität beeinträchtigte Menschen), Lernpaten an allen Schulen, Offener Bücherschrank und Repair-Café.

Nach der Begrüßung durch die Plus-Punkt-Vorsitzende Gertrud Renz fand ein intensiver Austausch statt, der durch musikalische Darbietungen von Irene Schweer an der Klarinette sowie Marianne Olthof (Bassgitarre) und Sylke Krämer-Selting (Gitarre/Gesang) abgerundet wurde. Eine Powerpoint-Präsentation zeigte in kurzen Bildern und Texten schwerpunktmäßig auf, was durch den PlusPunkt und die angeschlossenen Projekte in 2018 alles geschultert worden ist.

Bei Kaffee, Kuchen und lecker belegten Broten konnte man sich zudem verwöhnen lassen. Konsens bestand darin, auch in 2019 weiter intensiv und vertrauensvoll zum Wohl aller Grevener Bürgerinnen und Bürger zusammenzuarbeiten.