An Heiligabend lag der Emspegel bei über 3,75 Meter, inzwischen ist er wieder auf etwa 2,25 Meter gefallen. Ergebnis dieses „Hochwassers“: Es bildeten sich kleine Seen, die neu geschaffene Aue stand zeitweise unter Wasser. Foto: Oliver Hengst

Greven -

Monatelang hatte die Ems kaum Wasser in der Rinne, um dann an den Weihnachtsfeiertagen erstmals wieder am neu geschaffenen Ufer zu knabbern.