Wie schafft man es, dass Kinder in diesem Alter so konzentriert und geduldig bei der Sache sind? Tiere können dabei helfen – erst recht, wenn sie sich so langsam bewegen.

„Tiere sind ein Türöffner, auch bei verschlossenen Kindern“, sagt Sandra Brandherm. Und was auf Hunde und Co. zutrifft, gilt auch für jene tierischen Gäste, die das Kinderland an der Wilhelm-Busch-Straße seit einem halben Jahr beherbergt: Schnecken. Um genau zu sein: Achat-Schnecken.

Von Oliver Hengst

Warum gerade Schnecken? „Weil sie eine Ruhe ausstrahlen“, sagt Nicole Dieckmann, Leiterin der Kindertageseinrichtung. Erzieherin Sandra Brandherm bestätigt das, und ihr fallen noch viele andere Gründe ein. „Die Kinder lernen Empathie und Achtsamkeit für andere Geschöpfe. Man kann mit den Schnecken auch wunderbar ökologische Zusammenhänge erklären.“

Dass das umfunktionierte Aquarium, in dem die sechs Schnecken leben, in der eher ruhigen Bibliotheks-Ecke steht, ist kein Zufall. Dort wird den Kindern vorgelesen. Wer mag, kann nebenbei die stillen Tiere dabei beobachten, wie sie langsam, ganz langsam den Kopf aus dem Schneckenhaus recken, die Augen (nein, es sind keine Fühler) ausfahren und sich dann über die bereitgestellten Gurkenscheiben hermachen. Wer das nicht als beruhigend empfindet . . .

Die Kinder werden natürlich auch eingebunden, wenn es gilt, Futter bereitzustellen, die Schneckengehäuse zu putzen und das Gelege zu reinigen. „Das ist sicherlich auch ein Lernziel: den Kindern zu vermitteln, dass man sich um Tiere kümmern muss“, sagt Sandra Brandherm, die sich eigens hat schulen lassen.

Die tierischen Gäste haben sich zu besonderen Hinguckern entwickelt. „Man merkt

schon, dass das ein Treffpunkt ist für Kinder und Eltern“, sagt Nicole Dieckmann. Und alle, ob groß oder klein, kommen zur Ruhe, wenn sie die langsamen Bewegungen der Tiere beobachten. „Die Kinder interessieren sich sehr dafür, sie fragen viel nach. Morgens gehen viele erstmal zu den Schnecken, um nachzuschauen, wie es ihnen geht“, berichtet Sandra Brandherm. Eine natürliche Neugier, die man gerne aufgreife und fördere. Wer nachfragt, erfährt zum Beispiel, dass Schnecken keine Zungen haben, sondern „geriffelte“ Zungen, mit denen die Nahrung zerrieben wird.

Und auch die Eltern interessieren sich. Daher hat das Kita-Team Plakate ausgearbeitet, die über die Schnecken und ihre Eigenheiten informieren. Lesende Besucher erfahren so unter anderem, dass die Schnecken auch deshalb ausgewählt wurden, weil Kinder durch sie lernen „scheinbaren Stillstand auszuhalten“.

Absurdität am Rande: Ausgerechnet eine Sache können die Schnecken, die bis zu zehn Jahre alt werden, besonders schnell erledigen: wachsen. Als sie im Kinderland ankamen, waren sie gerade mal daumengroß. Inzwischen haben ihre Gehäuse die Größe einer Kiwi erreicht. In ausgewachsenem Zustand kann das Gehäuse bis zu 12 Zentimeter lang werden. „Die Größe ist faszinierend“, sagt Sandra Brandherm. „Die werden riesig“, ergänzt Nicole Dieckmann.

Die Hege und Pflege erfordert einiges an Fachwissen, so müssen Temperatur (die Schnecken haben eine eigene Heizung) und die Luftfeuchtigkeit stimmen. Solange dafür – nebst Wasser und Nahrung – gesorgt ist, sind die Tiere vergleichsweise pflegeleicht. Übers Wochenende kann man sie problemlos in der Kita lassen. Nur an langen Feiertagswochenende (wie jetzt zu Weihnachten) nimmt sie jemand aus dem Team mit nach Hause.