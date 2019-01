Bei dem Projektchor sind auch Sänger aus Greven mit dabei, die in der Nordwalder St. Dionysius-Kirche auftreten. Foto: Privat

Greven/Nordwalde -

Ein außergewöhnliches Konzert findet am 13. Januar in der St. Dionysius-Kirche in Nordwalde statt. Als zentrales Werk wird der vierte Teil von Bachs Weihnachtsoratorium zu hören sein.