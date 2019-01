Die neunköpfige Theatergruppe der KLJB Greven präsentiert in nur wenigen Tagen zum ersten Mal die plattdeutsche Komödie „Pension Harms“. In insgesamt sechs Aufführungen sind viele Lacher garantiert, die auch verständlich sind, wenn jemand die plattdeutsche Sprache nicht sicher beherrscht. Foto: Stefanie Behring

Greven -

In wenigen Tagen ist es so weit: Am 13. Januar wird das plattdeutsche Theaterstück „Pension Harms“ zum ersten Mal aufgeführt. In dieser und fünf weiteren Aufführungen an den beiden darauffolgenden Wochenenden garantieren neun junge Schauspieler zahlreiche Lacher.