Die Generalversammlung des Landwirtschaftlichen Ortsvereins (LOV) Saerbeck findet am Montag, 7. Januar, ab 13.30 Uhr im Bürgerhaus, Ferrieresstraße, statt. In diesem Jahr referiert Dr. Rudolf Richard zum Thema Erbrecht. Der Vorstand freut sich auf rege Beteiligung, heißt es in einer Mitteilung des Landwirtschaftlichen Ortsvereins.