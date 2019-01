Kinder und Jugendliche aus St. Georg gehen am heutigen Samstag als Sternsinger von Haus zu Haus, kündigt die Pfarrgemeinde noch einmal an. „Sie tragen Gottes Segen zu den Menschen im Dorf und in den Bauerschaften und sammeln Spenden für Kinderhilfsprojekte“, heißt es in den Pfarrmitteilungen. Die Gemeinde dankt im voraus für eine freundliche Aufnahme. Treffpunkt zum Ankleiden ist für die Sternsinger um 8.30 Uhr im Pfarrheim. Um 17 Uhr beginnt ein Sternsinger-Familiengottesdienst. Sollte eine Familie nicht von den Sternsingern angetroffen werden, kann ein Segenszeichen in der Kirche mitgenommen werden, heißt es.