In bunte Gewänder gehüllt und mit dem symbolischen Stern von Bethlehem in der Hand wurden die diesjährigen Sternsinger am Freitagmorgen im Gemeindehaus vor der Josefkirche empfangen.

Von Simon Döbberthin

Heute sind sie noch bis nachmittags auf den Straßen unterwegs, damit möglichst viele Häuser den Segen empfangen.

Nach einem kurzen Gottesdienst in der Kirche ging es für die vielen Caspars, Melchiors und Balthasars auch schon los, um Geld für den guten Zweck zu sammeln.

Unter dem Motto „Wir gehören zusammen“ fand die Spendenaktion in diesem Jahr statt. Dabei ging es hauptsächlich um die Förderung von behinderten Kindern in Peru, damit sie für den Arbeitsmarkt fit gemacht werden können. „Aber auch für Wohltätigkeitszwecke zum Beispiel in Indien und Bolivien werden Spenden verwendet“, erklärt Tobias Busche, Pastoralreferent und Koordinator der Sternsingergruppen in Greven, Reckenfeld, Bockholt und Schmedehausen.

Als Einleitung in den Gottesdienst wurde das Lied „Stern über Betlehem“ angestimmt. Die Kinder erfuhren dadurch den eigentlichen Anlass der Aktion – Jesus Geburt. Der Stern führte die Weisen aus dem Morgenland, Caspar, Melchior und Balthasar, in der Bibelgeschichte zur Krippe. Auch wurde erklärt, in welchem Kontext das Motto zu verstehen sei.

Jesus heilte in der Bibel einen Gelähmten, der daraufhin wieder gehen konnte. Aus diesem Anlass will man mit der Spendenaktion den Behinderten finanziell unter die Arme greifen. Kurz vor Ende des Gottesdienstes wurden die Segensaufkleber, die Kreide und die Sternsinger mit Weihwasser und einem Segensspruch gesegnet. So können sie den Segen von Tür zu Tür tragen und die Häuser für das bevorstehende Jahr in Jesus Obhut geben.

Gemeinsam singen die Sternsinger mit Tobias Busche und den Eltern das Lied, welches sie mit in den Tag nehmen: „Wir kommen daher aus dem Morgenland“.

Je eine Begleitperson pro Gruppe begleitet die Kinder, damit auf dem Weg nichts passiert. Weil die Sternsinger, bis es draußen dunkel wird, durch die Straßen ziehen, wird ihnen im Gemeindehaus eine Stärkung bestehend aus Nudeln mit Soße angeboten.

Auch in diesem Jahr mangelt es an Königen und Königinnen. Deshalb kann leider nicht jedes Haus besucht werden. Wer aber auf keinen Fall auf die Heiligen Drei Könige verzichten will, kann sich noch kurzfristig bei Tobias Busche melden.

Das Angebot nutzten bisher 30 Haushalte. Falls noch interessierte Sternsinger dazustoßen wollen, dann können sie sich ebenfalls melden – zur besseren Einteilung jedoch nur als bestehendes Dreierteam.

Neben den Sternsingern im späten Grundschulalter gingen auch die Kinder der katholischen Kitas in Greven los, um den Segen zu verbreiten.

Heute findet der Vorabendgottesdienst mit den Sternsingern in der Martinuskirche um 18 Uhr und in der Josefkirche um 17 Uhr statt. In Reckenfeld in der Franziskuskirche sind die Sternsinger morgens zum Gottesdienst um 10 Uhr eingeladen.

Tobias Busche steht für Fragen bereit ( ✆02571 / 540 820 18, Mail: busche-t@bistum-muenster.de).