In der Reihe der in Kooperation mit der Stadtbibliothek veranstalteten musikalisch-literarischen Vorträge steht mit Kurt Tucholsky erneut ein großer Literat der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts im Fokus. Sein Lebenslauf, sein Wirken als politischer Journalist und seine Werke werden vor dem zeitgeschichtlichen Hintergrund präsentiert. Die Referenten Bernd Vogt, ehemaliger Schulleiter am Clemens-Brentano-Gymnasium Dülmen, und Patrik Gremme, der am Klavier und an der Gitarre für musikalische Zwischentöne sorgt, garantieren einen unterhaltsamen wie informativen Abend. Der Vortrag findet am Sonntag, 27. Januar, 18 Uhr in der Stadtbibliothek, Kirchstraße, statt.

Die Auftaktveranstaltung der Kulturinitiative erfreue sich großer Nachfrage und die Kapazitäten seien begrenzt, schreiben die Veranstalter in einer Pressemitteilung. Daher empfehle sie, sich frühzeitig im Vorverkauf Eintrittskarten zu besorgen. Tickets für diese und die weiteren KI-Veranstaltungen im ersten Halbjahr gibt es bei den Vorverkaufsstellen der Kulturinitiative, per Internet – www.ki-greven.de - sowie über die WN-Tickethotline 02571/936875. Preise: Vorverkauf 13 Euro (ermäßigt 11 Euro) / Abendkasse (soweit noch Tickets verfügbar) 15 Euro (ermäßigt 13 Euro).