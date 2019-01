Greven -

Das neue Jahr ist noch recht jung und für den Musikzug Husaren Blau-Weiß Greven e.V. wird es ein ganz besonderes: Der Grevener Verein wird 50 Jahre alt. Das Jubiläum feiern die Musiker am Samstag, 4. Mai, mit einem Festtag am Ballenlager, zu dem die aktiven wie ehemaligen Mitglieder, die vielen Freunde des Vereins und natürlich auch die Grevener eingeladen sind, heißt es in einer Mitteilung der Husaren.