Rauchzeichen änderten nichts am Ergebnis beim Trecker-Treck – die gezogene Weite zählte. Foto: Alfred Riese

„Einen vollen Erfolg“ betitelte der Vorstand der Landjugend (KLJB) den ersten Trecker-Treck des Vereins im August vergangenen Jahres. Viele helfende Hände von Vereinsmitgliedern und deren Eltern trugen zu dem Erfolg bei. Bei diesen helfenden Händen bedankte sich der Vorstand am Samstagabend mit einer Helferparty. In Hövels Festhalle feierten die eingeladenen Helfer. Besonders gewürdigt wurden an diesem Abend Berthold und Barbara Behring, auf deren Hofgelände die Veranstaltung im Sommer stattfinden konnte. Ob es generell einen zweiten Trecker-Treck geben wird, lässt der Vorstand noch offen, bezieht sich bei eventuellen Planungen allerdings eher auf das Jahr 2020.