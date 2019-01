Es treffen sich alle Fahrer und Sammler um 9.30 Uhr am katholischen Pfarrheim, um dann ab 10 Uhr von Haus zu Haus zu ziehen und die ausgedienten Weihnachtsbäume aller Reckenfelder einzusammeln.

„Wir bitten, die Tannenbäume rechtzeitig, abgeschmückt und gut sichtbar am Samstag um 10 Uhr an die Straße zu stellen“, so die Pfadfinder in einer Pressemitteilung.