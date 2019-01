Zu einer winterlichen Wanderung lädt die Frauengemeinschaft kfd alle interessierten Frauen am Freitag, 25. Januar, ein.

Zu einer winterlichen Wanderung lädt die Frauengemeinschaft kfd alle interessierten Frauen am Freitag, 25. Januar, ein. Treffpunkt ist um 18 Uhr am Pfarrheim St. Georg. Die Route führt rund ums Dorf und endet auf der Marktstraße. Im „Markt 23“ wartet Grünkohl, das traditionell-leckere Wintergemüse, auf die Wanderinnen, heißt es in einer Ankündigung.

► Anmeldungen nimmt das Pfarrbüro St. Georg entgegen bis 21. Januar, ✆ 0 25 74/ 93 83 20.