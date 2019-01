Hilfe bei der Entsorgung von Weihnachtsbäumen bieten die Saerbecker Pfadfinder am Samstag, 12. Januar, mit ihrer dorfweiten Tannenbaum-Sammelaktion an Mit dabei sind die Landjugend (KLJB) und die Jugendfeuerwehr, außerdem Pfadfindereltern und mehr. Die Sammler und Helfer treffen sich am 12. Januar um 10 Uhr an der Mensa der Maximilian-Kolbe-Gesamtschule und starten von dort Die abgeschmückten Bäume werden ab Bordsteinkante abgeholt. Dabei freuen die Sammler sich über Spenden, die der Jugendarbeit in den beteiligten Gruppen zugute kommt, wie die Pfadfinder in einer Ankündigung mitteilen. Sie bitten, Spendengeld nicht an die Bäume zu hängen. Die Sammler kommen zur Tür.

Sollten Bäume versehentlich liegen bleiben, hilft laut Ankündigung ein Anruf bei Thorsten Hochbaum, Tel. 02574/ 93 95 04.