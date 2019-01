Roger Meads und Freunde haben beim Neujahrskonzert in der Franziskuskirche in Reckenfeld gut 1020 Euro an Spenden eingespielt.

Den Erlös der musikalischen Benefizaktion haben Manuela und Roger Meads am Freitag zu treuen Händen an Grevens Bürgermeister Peter Vennemeyer übergeben, schreibt die Stadtverwaltung in einer Pressemitteilung. In diesem Jahr werden damit die Erdbebenopfer in Indonesien unterstützt. In Zukunft will der Trompeter und Hornist Meads mit den erspielten Spenden gern lokale Projekte und Bedürftige in Greven unterstützen.