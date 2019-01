Die einen lieben den Karneval, die anderen suchen in den tollen Tagen lieber das Weite. In Reckenfeld ist der Ka-Ki-V (Karneval kirchlicher Vereine) Vorreiter beim närrischen Geschehen auf der Bühne.

Von Rosemarie Bechtel

Der Ka-Ki-V startet bereits am 16. Februar mit der Proklamation des neuen Prinzenpaares sowie einem kunterbunten Programm, das komplett aus den eigenen Reihen kommt.

Aus „kirchlichen Reihen“ kommt auch die Frauen-kfd-Sitzung, die am 22. Februar stattfindet. Was die Frauen da Jahr für Jahr aus eigenen Reihen auf die Beine stellen, kann sich sehen lassen. Der Saal im Landhaus Rickermann wird auch in diesem Jahr wohl wieder aus den Nähten platzen.

Doch nicht nur die Erwachsenen lieben die fünfte Jahreszeit. Auch Kinder aus Reckenfeld und Greven freuen sich in jedem Jahr auf die Kinderkarnevalsveranstaltung, die die Reckenfelder Karnevalsgesellschaft in der Walgenbachsporthalle präsentiert. Der neue Kinderprinz, der noch geheim ist, soll bald der Öffentlichkeit vorgestellt werden. Er wird dann mit seiner Prinzessin das jecke Volk ab dem 24. Februar regieren. Die Kinderkarnevalmacher sind schon voll in der Planung, und auch die eigenen Tanzgruppen wie die Tanzbande und die Roten Funken feilen an ihren Tänzen.

Und dann ist da ja noch die Reckenfelder Karnevalsgesellschaft – die Re-Ka-Ge. Das amtierende Prinzenpaar Prinz Thomas (Winter) und Prinzessin Ulrike (genannt Ulli) ist in der nächsten Zeit voll im Karnevalsfieber. Sie und die Abordnung der Re-Ka-Ge besuchen in den kommenden Wochen zahlreiche befreundete Vereine. Am 2. März heißt es für das Prinzenpaar die Insignien an den neuen, noch streng geheimen Prinzen zu übergeben. Auf Thomas Winter wartet bei der Proklamation seines Nachfolgers eine neue Aufgabe: „Er ist, nachdem der langjährige Sitzungspräsident Franz-Josef Holthaus sein Amt abgegeben hat, sein Nachfolger. Gesellschaftspräsident Thomas Hermes hat zur Proklamation neben den Tanzgruppen, die aus eigenen Reihen kommen, tolle, hochkarätige Programmpunkte einkaufen können.

Man darf sich also auf die Reckenfelder Karnevalssession freuen und sollte sich schon jetzt die Termine vor-merken.